Violences, répressions policières (...) : Un collectif de victimes demande l’extradition de l’ancien président Macky Sall

Face à la presse ce jeudi 6 juin 2024, le Collectif des victimes du régime de l’ex-président du Sénégal Macky Sall a souligné l’urgence d’un mandat d’arrêt international contre l’ancien chef de l’État. Regroupant des familles des victimes et des membres de la société civile, ledit collectif accuse Macky Sall d’avoir orchestré des vagues de répressions sans précédent, marquées par des arrestations massives, des disparitions et des morts violentes. APar la voix de leur président Boubacar Sèye, les membres du collectif ont dénoncé l’utilisation de milices armées soutenues par des éléments des forces de l’ordre pour réprimer les manifestations, ce qui constitue une première dans l’histoire du Sénégal. Selon eux, le bilan humain des dernières années du mandat de Macky Sall est dramatique avec une soixantaine de morts et la disparition inexpliquée de deux militaires. Ils appellent, par ailleurs, à la reddition de comptes pour les crimes économiques et les violations des droits humains, prônant que l’impunité ne doit plus être tolérée. « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie », rappellent-ils. Cependant, malgré la loi d’amnistie promulguée par Macky Sallavant son départ, ils exigent à ce que ce dernier réponde de ses actes devant une justice équitable, servant ainsi d’exemple pour les générations futures. Le Collectif des victimes du régime de l’ex-président du Sénégal Macky Sall espère rallier les Sénégalais à cette cause pour que justice soit faite. En ce sens, il demande au roi Mohamed VI d’extrader le président de l’Alliance pour la République (APR) et invite Emmanuel Macron à ne pas s’immiscer dans un combat sénégalo-sénégalais.