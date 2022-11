Viol et trafic de cocaïne : le juge sans pitié avec Saloum-Saloum

Le lutteur Saloum-Saloum retourne en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt hier, lundi, par le juge du huitième cabinet du tribunal de Dakar. Ce dernier a suivi le réquisitoire introductif du procureur à propos du mis en cause. Saloum-Saloum est poursuivi pour viol, détention et usage de drogue. L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que les sept personnes arrêtées en même temps que lui ont eu plus de chance. En ce qui les concerne, le magistrat instructeur n’a pas suivi le chef du parquet, qui demandait le mandat de dépôt. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire pour consommation collective de drogue. Saloum-Saloum a été arrêté chez lui aux HLM à la suite de la plainte d’une dame de 24 ans. La plaignante avait acheté de la cocaïne chez le lutteur pour 25 000 francs CFA. Après avoir consommé la drogue sur place et être restée jusque tard dans la soirée, le mis en cause lui fait savoir qu’elle devait finalement payer 90 000. Constatant que sa cliente n’avait pas ce montant, il lui propose d’entretenir avec elle une relation sexuelle en guise de compensation. La dame refuse. C’est ainsi que Saloum-Saloum s’est jeté sur elle, l’a rouée de coups et l’a violée, d’après la plaignante. La police l’arrêtera quelques heures plus tard chez lui en même temps que sept autres personnes qui consommaient de la cocaïne sur place. Depuis 2014, c’est la quatrième fois que Saloum-Saloum est arrêté pour trafic de drogue.