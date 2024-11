Victoire Historique : Reug Reug Écrase Anatoly Malykhin à Bangkok

Lors de l'événement ONE 169 à Bangkok, Thaïlande, Oumar "Reug Reug" Kane a détrôné Anatoly Malykhin, le triple champion de ONE Championship, lors d'un combat des poids lourds. Malgré un affrontement principalement axé sur la lutte et plusieurs interventions de l'arbitre Herb Dean pour des infractions et un manque d'action, Reug Reug a dominé le combat. Après cinq rounds serrés, la victoire a été attribuée par décision partagée en faveur de Reug Reug. Avec cette victoire, Kane améliore son record à 7-1 et devient le premier champion africain de l'histoire de ONE Championship. Résultat officiel : Oumar Kane a battu Anatoly Malykhin par décision