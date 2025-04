Rebaptisation des édifices publics : La Coalition DJONE invite l'Etat à honorer Mahammed Boun Abdallah Dionne

En effet, en hommage à ses services rendus à la nation, la coalition DJONE recommande vivement au gouvernement de s'approprier la pensée visionnaire de Dionne, "pour un Sénégal réconcilié, juste et prospère". À cet égard, ces "héritiers" de l'ancien Premier ministre demandent au pouvoir en place de l'honorer, à l‘occasion de la rebaptisation de certaines rues et édifices publics, "en reconnaissance de sa contribution à l'essor de notre pays à tous points de vue".

Mouhamadou Moustapha Diagne et ses camarades qui faisaient face à la presse ce samedi 5 avril, se sont également prononcé sur la situation actuelle du Sénégal qui préoccupe "profondément".

Ainsi, la coalition DJONE lance un appel solennel au pouvoir l'invitant ainsi à prendre certaines mesures. Les membres de cette coalition invitent les tenants du pouvoir à revenir sur la loi portant interprétation de la loi d’amnistie : "nous exigeons l'abrogation totale de cette loi dangereuse qui menace la sécurité publique, la cohésion nationale et la stabilité du Sénégal. Il n'est pas dans les prérogatives de ce régime de désigner arbitrairement des victimes et des coupables", a fait savoir le coordonnateur national de la coalition DJONE avant de demander aussi au gouvernement de mettre un terme aux licenciements abusifs : "nous dénonçons fermement les licenciements abusifs, souvent justifiés par des motifs douteux, et demandons au gouvernement de mettre fin à cette pratique néfaste pour le bien-être des citoyens", a déclaré M. Diagne.

Poursuivant, ce dernier invite le pouvoir à mettre un terme à la stigmatisation de l’opposition et aux atteintes à la liberté de la presse : "nous demandons la fin de la stigmatisation systématique de l’opposition et des entraves à la liberté de la presse. Les pressions fiscales imposées aux entreprises doivent également cesser afin de préserver la compétitivité et l’indépendance de notre tissu économique", a-t-il soutenu avant d'appeler également le régime à collaborer avec la justice pour assurer la liberté et les droits fondamentaux des citoyens : "le gouvernement doit œuvrer de concert avec la justice afin de ne pas s'opposer aux libertés provisoires accordées, d'accepter le cautionnement et de mettre un terme aux détentions préventives arbitraires, notamment dans les affaires des opposants tels que Lat Diop, Farba Ngom, ainsi que des hommes d’affaires tels que Samuel Sarr, Khadim Ba et Tahirou Sarr", a précisé Moustapha Diagne mais également de rétablir immédiatement le programme des bourses familiales : "nous appelons le gouvernement à rétablir rapidement le programme de bourses familiales, essentiel pour de nombreuses familles sénégalaises", a-t-il demandé.

Enfin, concernant le rapport de la Cour des Comptes et les débats sur la dette, cette coalition trouve inacceptable le fait que la situation économique actuelle affecte le pouvoir d'achat des ménages. "Nous demandons au gouvernement de réviser sa communication, afin de ne pas nuire à l'économie nationale et à la diplomatie du pays. Le gouvernement doit cesser de poser des actes qui ralentissent ou bloquent l’élan dynamique que notre économie avait connu par le passé", a précisé la coalition DJONE qui profite de l'occasion pour réaffirmer son ancrage dans le FDR et appelle toute l’opposition à l’unité "pour mener une bataille commune en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal, pour un avenir où la justice et la prospérité priment".