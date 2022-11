Vente des cartes de l’APR : Gallo Bâ boudé à Linguère

La vente des cartes de l’APR connait un coup de frein à Linguère. 16 des 19 maires du département ont boudé la rencontre avec le commissaire politique, Gallo Bâ, dépêché par le Président Macky Sall. Source A renseigne qu’à part le maire de Dahra, Samba Ndiobène KA, par ailleurs ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l'Equité sociale et territoriale, et son collègue de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye (ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire), représenté par son Directeur de Cabinet, Moussa Sow, les autres élus du Djoloff ont tout simplement boudé. Une façon pour eux de protester contre les promesses non tenues, dont la non délivrance de passeports diplomatiques promis lors d’une audience en juin 2022. « Le chef de l’État avait également promis de doter nos collectivités locales respectives de projets et programmes de développement appropriés pour booster le développement économique de nos communes, rumine-t-on dans les rangs. Mais là aussi, rien n’a été fait. C’est, entre autres raisons, ce qui a fait que nous n’avons pas jugé utile de nous rendre à cette rencontre ». La source ajoute que les deux ministres présents ne seraient pas appréciés. Au total, 28 327 cartes doivent être acheminés à Linguère.