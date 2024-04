Nomination : Fadilou Keita propulsé à la tête de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC)

C'est désormais officiel. La Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) connait désormais un nouveau directeur général. Il s'agit de Fadilou Keita. Membre actif du parti Pastef-Les Patriotes, Fadilou Keita occupe le poste stratégique de la CDC. Nommé par décret du Président Bassirou Diomaye Faye, M. Keita remplace à ce poste le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall qui cède donc le fauteuil. Un choix non sans "logique" pour un régime qui a tant décrié, dans l'opposition, la gestion et la démarche de l'instance publique. Militant et figure politique de Pastef-Les Patriotes, Fadilou Keita est considéré comme l'une des pièces maîtresses du projet Pastef. Son combat pour un "Sénégal souverain" lui a valu son séjour carcéral à la prison de Reubeuss pendant un long moment, jusqu'avant la vague de libération après la loi d'amnistie voté à l'Assemblée nationale dont il bénéficiera.