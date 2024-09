Variole du singe : Ies Sénégalais invités à ne pas céder à la psychose

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Ibrahima Sy a invité, dimanche les Sénégalais à ne pas ”céder à psychose face à l’épidémie de la variole du singe, appelée Mpox. ”Il ne faut pas que les Sénégalais cèdent à la psychose face à la maladie de la variole du singe. C’est pas parce qu’on a des boutons qu’on est atteint de Mpox. Il faut faire des prélèvements, qui vont être analysés en laboratoire pour savoir si c’est positif ou négatif”, a-t-il lancé. Le ministre de la Santé s’exprimait lors d’une tournée dans le département de Kanel. Il s’est rendu à Wendou Bosséabé, à Sinthiou Bamambé, à Séno Palel et à Kanel où il a visité des postes et des centres de santé. Revenant sur la maladie, il a précisé que ”dans tous les cas, le Sénégal a pris toutes ses dispositions en terme de surveillance, de prise en charge et de communication pour dire aux populations comment on doit se prémunir par rapport à cette pathologie.” ”Je crois qu’à ce jour, le message est très bien passé parce qu’on a pas encore vu de cas lié à cette maladie”, a dit le docteur docteur Ibrahima Sy.