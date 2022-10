Vaccin contre le cancer du col : Dr Rose Wardini émet des réserves

Durant le mois d’octobre, beaucoup de conférences sont données par des spécialistes dans le but de sensibiliser les femmes sur les cancers les touchant. Une conférence a donc été organisée par les femmes du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans le cadre de cette lutte, une politique de vaccination contre le cancer du col de l’utérus avait été mise en œuvre par l’Etat du Sénégal. Ce vaccin concerne surtout les enfants. Toutefois, la gynécologue Rose Wardini a émis certaines réserves. Dr Wardini considère, en effet, « qu’il faut en avoir d’abord une maîtrise parfaite ». Elle évoque le fait par exemple que le vaccin Gardasil a eu des effets secondaires « qui font froid dans le dos ». L’autre chose, qui dérange le gynécologue, est le prix du vaccin. « Avant la subvention, le vaccin coûtait environ 150.000. Tout le monde n’en a pas les moyens ». Rose Wardini préconise, pour une lutte efficace contre le cancer du col de l’utérus, le dépistage. « Il y a plus urgent que le vaccin. Il faut d’abord et surtout dépister les femmes qui présentent des lésions» argue-elle.