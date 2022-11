Usine Farine de poisson à Kayar : Serigne Abdou Karim Mbacké solutionne le différend

Rebondissement dans le différend opposant les populations de Kayar au Dg de l’usine de farine de poisson Touba Protéine Marine (ex Barna), dont la délocalisation avait été demandée, pour non-respect du code de l’environnement. Mais le marabout Serigne Abdou Karim Mbacké appelle les parties à la paix, à se concentrer sur les priorités de l’heure. Tout ce qui peut apporter de la stabilité, de la cohésion sociale est la bienvenue. C’est du moins résumée l’invite du guide religieux aux populations de la commune de Kayar, venues l’accueillir. « Taisez les querelles et unissez-vous pour le développement de Kayar, Dieu vous aidera. Touba protéine marine, c’est votre bien », a souligné le marabout. A la grande satisfaction du Dg de l’usine, Babacar Diallo qui invite à se tourner résolument vers l’essentiel, le travail. En effet, Kayar commune s’était mobilisée contre cette usine de farine et d’huile de poisson. Des habitants de la ville, regroupés en collectif, Taxawu Kayar, avaient même intenté, sans succès, une action en justice pour pollution de l’air et de l’eau. Les communautés d’Afrique de l’Ouest et Green peace protestent depuis des années contre l’industrie de la farine et de l’huile de poisson.