Université de Bambey: Les enseignants vacataires courent derrière le paiement de 5 mois de salaire

Ça grogne à l'Université Alioune Diop de Bambey ( UADB) où les enseignants vacataires courent derrière le paiement de leur salaire depuis le mois de juillet 2022. Un collectif regroupant ces derniers a tiré la sonnette d'alarme pour se faire entendre à travers un communiqué transmis à Seneweb. Voici l'intégralité de la note signée le 2 janvier 2023. "Depuis Juillet 2022, soit encore cinq mois après la fin du premier semestre, les enseignants vacataires de l’UADB ne sont pas encore payés. Le Collectif des enseignants vacataires de l’UADB a remarqué avec amertume et désolation, que, de la même manière que l’année universitaire précédente, l’UADB semble être résolue à ne plus prendre en charge correctement et dans les délais de rigueur le paiement des honoraires des enseignants non permanents. D'ailleurs, il a été constaté, malgré le retard accusé et les multiples requêtes du collectif, que les autorités compétentes n’ont pas pris toutes les dispositions nécessaires pour le paiement effectif de tous les enseignants vacataires alors qu''on est à quelques semaines de la fin du second semestre. Cela cause un préjudice inacceptable et relève d’un manque de rigueur notoire dans le traitement du paiement des enseignants vacataires. Le collectif s’indigne de la non diligence intégrale des nombreuses requêtes de règlement des honoraires dus aux enseignants vacataires et invite les autorités compétentes à diligenter les problèmes évoqués sans délais. Le collectif propose la tenue d’une séance de travail avec les autorités habilitées pour une prise en charge définitive des problèmes soulevés. Cela, pour non seulement améliorer la situation des vacataires qui représentent 80% du système, mais aussi pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages" lit-on dans le même document.