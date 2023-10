Horreur à Guédiawaye : un enfant de 4 ans meurt en tombant du 2e étage

Un enfant de 4 ans est mort mercredi , après une chute du 2e étage de l’immeuble abritant son daara « Mafatibul Bichri » situé dans le quartier Baye-Laye de Guédiawaye. Les faits ont eu lieu, mercredi dernier vers 11 heures, au quartier Baye-Laye de Guédiawaye. L’enfant qui avait fugué plusieurs fois de l’école était puni dans un coin par son maitre coranique et ce, sur demande de la maman du petit, la dame S. Lèye. Le maitre coranique maintient alors le garçon sur les marches des escaliers au rez-de-chaussée. Le même enfant se mettra alors à jouer. Il s’est mis à monter et à descendre simultanément les escaliers. Selon le maitre coranique, l’enfant est parvenu à tromper sa vigilance et s’éclipser au moment où il s’était momentanément absenté. L’enfant s’est défait des pierres utilisées pour fixer la porte menant à la terrasse. Une fois sur la terrasse du 2e étage de l’immeuble, le garçon s’est penché sur l’auvent de la fenêtre du second étage. Sur ces entrefaites, le garçon a lâché prise et s’est écrasé lourdement sur le sol. Il a rendu l’âme sur le coup. La victime qui a chuté par la tête, baignait dans une mare de sang. La famille de la victime n’a pas porté plainte contre le maitre coranique.