Kémi Séba arrêté au Bénin !

Kémi Séba a été arrêté, ce vendredi au Bénin, plus précisément à l'aéroport de Cotonou, où il s'apprêtait à prendre un vol. C’est l'avocat Juan Branco qui en a donné l’information. «Kemi SEBA vient d'être arrêté à l'aéroport de Cotonou», a-t-il publié sur ses plateformes numériques. L’avocat informe que l’activiste a été transféré à la direction générale de la police nationale à Cotonou, «où il est détenu sans motif valable aux côtés de l'un de ses conseillers». Dans un tweet publié plus tôt dans la journée de ce vendredi, Kémi Séba annonçait qu’il se rendrait lundi 25 septembre prochain au Niger «en soutien au peuple héroïque nigérien et à la transition dirigée par le digne et courageux général Tchiani».