Union Africaine de la Mutualité: Le Sénégal plébiscité à travers la MSAE et Babacar Ngom

« Tous Unis pour une Afrique plus mutualiste », tel est le crédo, remis au goût du jour, de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM) qui tient son siège social au Maroc. Précisément à Rabat, les 12 et 13 mars 2022 derniers, s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de l’UAM pour le renouvellement des organes en vue d’une meilleure prise en charge de la santé des travailleurs et de la population en Afrique.

A l’instar des précédentes éditions, depuis 2007, et autour d’une large concertation, le Comité Directeur a, ainsi, procédé à l’élection d’un nouveau bureau exécutif.

Le Sénégal, avec une forte délégation composée de membres de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat (MSAE) et de l’Union des Mutuelles du Ministère de l’Economie et des Finances (UMEF), a été porté à la vice-présidence à travers l’élection de Babacar NGOM. En effet, le Président de la MSAE a fait l’unanimité devant ses congénères par le biais de suffrages qui ont, également, porté le marocain Moulay Brahim ELATMANI, président de la Mutuelle Générale des Personnels de l’Administration Publique (MGPAP), à la tête de l’UAM.





Avec cette nouvelle élection, Babacar NGOM vient d’être conforté dans sa place de vétéran incontesté dans un groupe d’élites qui ont apporté une contribution de haute facture au système mutualiste en Afrique.

« C’est un honneur renouvelé », a-t-il dit, dans un moment solennel. Au regard de son parcours et de son bilan au Sénégal, le président de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat représente un énorme potentiel au sein de l’Union Africaine de la Mutualité où il est considéré comme l’un des responsables les plus constants et les plus impliqués dans la santé mutuelle en Afrique. Aux côtés d’autres élus de différentes nationalités africaines, Ibrahima DIEDHIOU et Dr Adama THIOUNE du Sénégal ont été, respectivement, élus Président de la commission de Contrôle et de Surveillance et président de la commission suivi Évaluation de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM).

Pour la suite, Mandoye Ndoye, président de la Mutuelle de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) du Sénégal est devenu membre du Comité Directeur de l’UAM. Son collègue Blondin Ndiaye, également membre de la Mutuelle des Impôts au Sénégal, est élu rapporteur de la commission de surveillance et de contrôle.

Pour les représentants du Sénégal, cette assemblée générale pose les nouveaux jalons d’une organisation qui va jouer un grand rôle dans un contexte de crise mondiale.



« Notre mission, plus que jamais, est au cœur des enjeux socio-économiques. Faire de la prise en charge et de la santé des populations une priorité, voilà notre véritable fondement », a expliqué le nouveau 1er vice-président de l’UAM, Babacar NGOM.



Vers l’émergence d’un nouveau leadership social en Afrique

L’Union Africaine de la Mutualité est une organisation internationale, constituée par les mutuelles, fédérations, réseaux ou associations de mutuelles qui ont adhéré aux Statuts. L’UAM a son siège à Rabat, au Maroc . Elle a signé un accord de siège avec le Gouvernement du Royaume du Maroc. A noter, toutefois, que le Siège Social de l’UAM peut être transféré dans le territoire de toute organisation membre de l’UAM en cas de besoin, par décision de l’Assemblée Générale. Comme dans toute organisation internationale, les langues officielles, pratiquées au sein de l’UAM, sont l’Arabe, le Français, l’Anglais, et le Portugais. Les statuts et le règlement intérieur sont rédigés dans ces langues.



Au-delà d’une large mission, l’UAM s’engage pour l’appui aux mutuelles membres, pour l’échange et le partage d’informations et d’expériences entre les organisations membres ainsi que pour l’organisation des réunions africaines internationales. Elle assure, tout aussi, la représentation et la défense des principes communs au moyen de positions adoptées ensemble envers les institutions africaines et internationales.

Dans un autre volet, l’Union Africaine de la Mutualité s’occupe de la promotion et de la collaboration de ses membres à des projets de coopération internationale, fondées sur le principe de la réciprocité, en accord avec les principes de l’UAM et utiles au développement d’une économie nationale, sans pour autant se substituer à ses membres dans leurs actions.



Par ailleurs, pour l’émergence d’un nouveau leadership social en Afrique, l’Union Africaine de la Mutualité s’active avec de nouveaux profils d’acteurs de la mutualité. Avec deux catégories socio-professionnelle et communautaire, sa mission devient plus élargie.

En définitive, compte tenu du tout nouveau volet des mutuelles sociales, l’UAM est, désormais, appelée à promouvoir des programmes sociaux en faveur des populations, développer auprès des Etats et des institutions internationales un plaidoyer en faveur des personnes vulnérables et aussi élargir les champs d’action en faveur de l’agriculture, de l’habitat etc.

D.SOW