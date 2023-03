Une star de Chelsea veut jouer un mauvais tour aux Blues, Lewandowski demande des recrues au Barça

Lewandowski demande du renouveau et le cas Messi n’est toujours pas résolu, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Mason Mount prêt à partir Graham Potter est très confiant comme on peut le lire sur la Une du Daily Star. Sous pression, le coach anglais a déclaré qu’il fera tout pour gagner la Ligue des champions, comme les sept autres clubs. Il était très agacé en le disant, car il a lâché quelques mots grossiers au passage. A Stamford Bridge, tout le monde est sous pression. Et ce n’est pas près de se terminer, car d’après les informations du Daily Mail, Mason Mount est en train de se trouver une porte de sortie pour quitter au plus vite les Blues. Le milieu de terrain vient tout juste de changer d’agent, et il lui aurait demandé de lui trouver un nouveau club. Son contrat se termine en juin 2024, et il ne compte pas le prolonger. Après avoir énormément dépensé, Chelsea devrait se résoudre à le vendre. Et cela pourrait profiter à Manchester United, Tottenham et Newcastle qui sont déjà sur le coup. Lewandowski veut du changement Robert Lewandowski s’est permis de lâcher quelques mots au sujet de son club et pas que des éloges. Dans une interview accordée à ESPN, l’attaquant polonais a pointé du doigt les failles des Blaugranas. Des problèmes qu’il a lui même décelé quand il les a affrontés avec le Bayern Munich pendant plusieurs années.«Il est important de s’adapter au changement, de faire un pas en avant et de ne pas essayer de jouer dans un style si vous n’avez pas les bons joueurs pour jouer dans ce style. Tout le monde veut imiter Pep de Barcelone. Maintenant, si vous regardez City, ils ne jouent plus comme ça», a déclaré Lewandowski. Il estime que son club doit évoluer, car le football est en constante évolution. L’attaquant des Blaugranas réclame également de nouveaux coéquipiers. «Il y a une bonne équipe, peut-être un ou deux changements pour rendre cette équipe non pas parfaite mais plus compétitive pour la prochaine saison», explique-t-il. Messi dans le flou Le Parisien s’interroge de nouveau sur le futur de Lionel Messi au PSG. Comme l’analyse le journal, il y a quelque temps, la Pulga était d’accord pour prolonger, mais depuis son retour de Coupe du Monde, les négociations sont au point mort. Ce sujet reste une priorité pour Doha, mais on a une exclusivité FM sur ce dossier ! D’après nos informations, Messi est très chaud pour retourner au FC Barcelone, même si le clan du joueur dément cette rumeur avec insistance. Bien qu’heureux à Paris, le septuple Ballon d’Or est toujours nostalgique de la cité catalane et y retourne dès qu’il en a l’occasion. Des rendez-vous entre Jorge Messi et Joan Laporta ont déjà eu lieu. Seul problème et il est de taille, les finances exsangues du Barça. Il faudra vendre plusieurs joueurs et se délester d’une partie de la masse salariale pour espérer récupérer le champion du monde.