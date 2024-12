«Une lettre a été adressée au ministre Alioune Sall, mais...» (Cnra)

Mamadou Oumar Ndiaye, nouveau président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), apporte des précisions sur le courrier adressé au ministre de la Communication, Alioune Sall. «J'ai lu avec intérêt votre article intitulé: "Bronca contre les décisions du Ministre Alioune Sall", paru dans votre journal Le Quotidien d'hier (Le Quotidien nº6538 du mardi 17 décembre 2024). Vous écrivez que "la mise en place de la Commission d'examen et de validation de la Déclaration des entreprises de presse, qui est en train de bousculer le paysage médiatique au Sénégal, menace de créer des dissensions entre le Ministère de la communication, des télécommunications et du numérique (Mcn), le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) et au sein du personnel du Mten, en particulier certains proches collaborateurs du ministre Alioune Sall», a réagi le successeur de Babacar Diagne dans les colonnes du journal Le Quotidien de ce mercredi, 18 décembre. Ndiaye de poursuivre : «Pour ce qui concerne le Cnra, je confirme l'existence de la lettre dont vous faites état, qui a été adressée au ministre Alioune Sall en date du 22 octobre 2024 dernier.» «Il s'agissait, explique-t-il, pour l'organisme que je dirige d'exprimer ses réserves par rapport à cet arrêté ministériel mettant en place une Commission d'examen et de validation de la Déclaration des entreprises de presse du Sénégal dont il nous semblait qu'elle empiétait les prérogatives du Cnra.» En revanche, s'empresse d'ajouter le régulateur, «à la suite d'une audience que le ministre a bien voulu m'accorder, des explications franches ont été données de part et d'autre, et les malentendus dissipés.» «À la suite de quoi, le Cnra a désigné un représentant officiel qui a assisté à toutes les séances de la Commission d'examen et de validation dont la mission ne saurait en aucun cas couvrir les prérogatives du Cnra», conclut-il