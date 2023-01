Un responsable de Yewwi sert une citation directe au journaliste Ibrahima Lissa Faye « J’ai reçu hier soir par voie d’huissier une citation directe du sieur Aliou Fall, un responsable de la coalition Yewwi Askan wi de Louga pour un article publié le 2 août 2022. Le texte a été supprimé 15 mn après publication, quand le président de la Ceda m’a donné des informations pv par pv sur la localité de Syer (ou certains pv auraient curieusement disparu). J’ai non seulement supprimé aussitôt le texte du site et de nos plateformes, mais j’ai aussi fait une note d’excuse disponible sur facebook qui date du 2 août », précise le journaliste Ibrahima Lissa Faye. Cependant notre confrère dit n’être nullement ébranlé. Ce qui est étonnant, constate-t-il, « c’est juste pourquoi Monsieur Aliou Fall n’a pas porté plainte depuis août 2022 et attend maintenant pour m’assigner à comparaître ».