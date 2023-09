Un milliardaire guinéen, proche de Cellou Dalein Diallo, disparaît mystérieusement à Dakar après…

Un milliardaire guinéen, proche de Cellou Dalein Diallo, a disparu mystérieusement à Dakar après avoir été victime d’une agression aux Parcelles Assainies par des ressortissants guinéens d’ethnie Soussou; Refugié au Sénégal depuis 2022, l’homme d’affaires et milliardaire guinéen, Souleymane Diallo, responsable de l’UDFG, parti politique de Cellou Dalein Diallo, demeure introuvable depuis bientôt trois semaines. Proche de Cellou Dalein Diallo et connu et pour ses positions dures contre le régime de Mamadou Doumbouya, l’homme d’affaires est dans le collimateur des autorités militaires guinéennes, rapporte L’OBS. Et pour sauver sa peau, il s’est refugier au Sénégal. Mais, le 12 septembre, victime de menace de mort et de persécution, il avait déposé une plainte chez le procureur. Dans sa déposition, il y révèle avoir été « victime d’une violente agression aux Parcelles Assainies devant sa maison, par trois personnes à bord de motos. S. Diallo confie avoir bien identifié ses bourreaux qui parlaient tous le « Soussou et le Pulaar guinéen ». Le parquet a confié l’enquête à la DIC qui est à la recherche du milliardaire guinéen et ses agresseurs.