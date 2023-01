Un journaliste de Dakaractu agressé à la mairie de Kaolack (SYNPICS)

Le journaliste Moussa Fall de Dakaractu a subi une agression , ce mardi, à Kaolack lors de la session extraordinaire du vote du budget de la mairie, informe Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS). « Moussa Fall qui a accédé à la salle de la mairie de Kaolack après avoir exhibé sa carte de presse et sa carte d’identité, a par la suite été prié de quitter les lieux par trois gros bras qui, face à son refus, l’ont violenté et jeté dehors lui occasionnant des blessures », précise le syndicat dirigé par Bamba Kassé. Le SYNPICS encourage la direction de Dakaractu à porter plainte auprès du procureur de Kaolack et demande au journaliste d’en faire de même à titre personnel. «La responsabilité de l’institution municipale est engagée », accuse le SYNPICS En soutien au journaliste de Dakaractu, le SYNPICS se réjouit de «l’acte de solidarité immédiatement pris par les confrères présents sur place après avoir été témoin de l’agression ». Ceux-ci ont boycotté la session budgétaire.