UCAD : À leur tour, les étudiants de la Fac de Droit démentent l'invitation de Juan Branco

Depuis quelques jours, il est annoncé la venue de Maitre Juan Branco à l'UCAD, sur invitation des étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politiques, pour animer une conférence. Après le démenti de l'UCAD, c'est au tour des étudiants en Droit en question de démentir cette information. "Il nous a été donné de constater une rumeur selon laquelle Juan Branco, avocat français, est invité par des étudiants de la FSJP pour une conférence publique à l'UCAD II. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes ni de près ni de loin mêlés à cette activité. En tant que légalistes et juristes ayant eu un certain vécu, jamais nous ne cautionnerons certains faits, notamment une activité dans le temple du savoir, sans l'autorisation des autorités compétentes. Nous en appelons à la responsabilité de chaque acteur tout en rappelant que l'université Cheikh Anta Diop est régie par des textes", écrit l'Amicale des étudiants de la FSJP.