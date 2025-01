Transports aériens : vaste remaniement à Air Sénégal

Dans le cadre du programme de restructuration d’Air Sénégal, le nouveau directeur général de la compagnie nationale, Tidiane Ndiaye, a chamboulé le Top management de l’entreprise. Il s’agit d’un «remaniement profond de l’organigramme», qui a permis de placer «les bonnes personnes aux bons postes», annonce L’Observateur en partageant l’information dans son édition de ce jeudi 9 janvier. Le quotidien du Groupe futurs médias souffle qu’Air Sénégal a recouru à un cabinet spécialisé pour l’accompagner dans ce processus. «Nous avons procédé à une évaluation rigoureuse des compétences des collaborateurs, basée sur des outils modernes et une méthodologie éprouvée», acquiesce le cabinet dans son rapport, repris par le journal. C’est ainsi que sept postes de direction ont été nouvellement pourvus, d’après L’Observateur : Commercial et Marketing (Assane Sambe), Communication (Adja Fatou Paye Diop), Opérations au Sol (Oumar Guèye), Technique et Maintenance (Idrissa Kane), Administration générale et Support (Hanne Samba Sall), Finances et Comptabilité (Ousseynou Sow) et Opérations Vol (Pape Abdoulaye Fall).