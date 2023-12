Transplantation rénale au Sénégal: 12 patients sur la liste d'attente

Après les prouesses réalisées sur les trois premières transplantations rénales les 26 et 27 novembre derniers, le Comité national du don et de la transplantation qui a fait face à la presse ce vendredi 1er décembre, rapporte le journal L'AS, a révélé que douze patients sont sur la liste d'attente pour recevoir une greffe rénale. Le Pr Fary Kâ, président du Comité national du don et de la transplantation a expliqué qu'il a fallu attendre huit ans avant d'obtenir ces résultats. "La transplantation sur le plan chirurgical n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place une organisation qui permet à plusieurs équipes de travailler en synergie et qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne", a-t-il dit. Ajoutant qu’ « un nouveau programme sera étudié en janvier 2024 pour mieux répondre à la demande ».Après le scandale de la gestion des fonds Covid, une autre secoue le ministère de la Santé. Selon African Intelligences, un important et très discret contrat public de gré à gré pour la fourniture d’équipements médicaux auprès d’un groupe allemand interpelle au sein de l’écosystème sanitaire local. En coulisses, certains acteurs soupçonnent une vaste opération de surfacturation à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024. → A LIRE AUSSI : La chambre d’accusation maintient Hannibal Djim en prison Il s’agit selon ce quotidien, d’un marché de 108, 7 millions d’euros récemment passé en toute confidentialité par les autorités sénégalaises auprès d’une société locale de distribution de matériel médical dénommée Afrique Conception Distribution (ACD).Après les prouesses réalisées sur les trois premières transplantations rénales les 26 et 27 novembre derniers, le Comité national du don et de la transplantation qui a fait face à la presse ce vendredi 1er décembre, rapporte le journal L'AS, a révélé que douze patients sont sur la liste d'attente pour recevoir une greffe rénale. Le Pr Fary Kâ, président du Comité national du don et de la transplantation a expliqué qu'il a fallu attendre huit ans avant d'obtenir ces résultats. "La transplantation sur le plan chirurgical n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place une organisation qui permet à plusieurs équipes de travailler en synergie et qu'il n'y ait pas de maillon faible dans la chaîne", a-t-il dit. Ajoutant qu’ « un nouveau programme sera étudié en janvier 2024 pour mieux répondre à la demande ».