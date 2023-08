Transferts : Neymar quitte officiellement le PSG pour Al-Hilal, en Arabie saoudite

Après Lionel Messi, c’est au tour de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain. L’attaquant brésilien, qui n’aura jamais réussi à s’imposer sur la durée dans la capitale française, s’envole en Arabie saoudite où les dirigeants d’Al Hilal ont su trouver les mots pour convaincre l’ancien joueur du FC Barcelone de les rejoindre. Comme à son habitude, le Paris Saint-Germain continue d’être au cœur de l’actualité des transferts que ce soit dans le sens des arrivées mais aussi des départs. Alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire parisien, à l’instar de Lionel Messi, parti découvrir de nouveaux horizons en MLS du côté des Etats-Unis, c’est maintenant Neymar qui s’est envolé pour la destination préférée des footballeurs actuellement, l’Arabie saoudite. et plus précisément Al Hilal. La MNM se retrouve donc amputée d’un deuxième membre alors qu’elle n’aura jamais réussi à propulser les Rouge et Bleu dans une nouvelle dimension, en Champions League notamment. Arrivé au début du mois d’août 2017, seulement quelques semaines avant Kylian Mbappé, le Brésilien n’aura pas eu le même rendement que son comparse de l’époque. Pour ce qui en est de son impact, il a été trop ponctuel en comparaison de ce qu’il a pu apporter au FC Barcelone durant ses plus belles années où il a éclaboussé toute l’Europe de son talent. Son aventure avec le PSG, gâchée par de trop nombreuses blessures, se termine par la petite porte malgré des statistiques très honorables (118 réalisations et 77 passes décisives en 173 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec les pensionnaires du Parc des Princes En Arabie saoudite, Neymar a trouvé un accord pour rejoindre et s’engager avec le club d’Al Hilal, qui a déjà réussi à enrôler lors de ce mercato estival plusieurs footballeurs de renom tels que l’entraîneur portugais Jorge Jesus, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly de Chelsea, les milieux de terrain Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio et Ruben Neves de Wolverhampton ainsi que l’ailier brésilien Malcom du Zenit. C’est d’ailleurs la formation saoudienne qui a officialisé la nouvelle via son compte Twitter officiel. De son côté, le PSG a annoncé le départ du Brésilien dans un communiqué : «Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club. Le Paris Saint-Germain remercie Neymar Jr, une légende du Club» Le club parisien pourra compter sur ses nombreuses recrues qui ont débarqué dans la capitale française cet été à l’instar de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas mais aussi plus récemment comme Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pour espérer réaliser de grandes choses cette saison. Malgré un premier match décevant en Ligue 1 face à Lorient, le PSG comptera sur l’entente entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, de retour dans le groupe professionnel, qui devrait faire des étincelles en Ligue des Champions pour le plus grand bonheur des supporters du PSG mais aussi et surtout de l’équipe de France !