Trafic de faux billets : Un fils du ministre Mbaye Ndiaye arrêté

La Section de Recherches de Thiès vient de procéder à une saisie record de faux billets ! Selon les informations exclusives de Seneweb, ces redoutables pandores ont démantelé un puissant réseau de trafiquants et saisi un milliard FCFA en billets noirs. Les gendarmes ont réussi à faire chuter six délinquants dont un fils du ministre Mbaye Ndiaye, membre fondateur de l'Apr. Tout est parti lorsque les éléments de SR de Thiès ont reçu un renseignement relatif à un vaste réseau de faux-monnayeurs. Sans désemparer, les agents de cette unité d'élite de la gendarmerie nationale, basée à Thiès, ont tendu un piège aux faussaires qui voulaient laver les billets noirs. Ainsi Cheikh Issa Ndiaye, fils de l’ancien ministre de l’Intérieur sous Wade, a été arrêté en compagnie de Abdoulaye Faye, cerveau de cette mafia très dangereuse pour l'économie du pays. Le reste de la bande a été neutralisé le même jour. D'après les sources de Seneweb proches du parquet, les six faussaires sont passés aux aveux. Au terme de l'enquête, le fils du ministre Mbaye Ndiaye, Cheikh Issa Ndiaye et les cinq autres malfaiteurs, ont été présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la capitale du Rail. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de lavage de faux billets noirs, trafic de faux billets noirs en coupure en euro et en dollars selon nos sources proches du parquet.