Trafic de drogue hilarante : La police de Grand-Dakar arrête un dealer avec un important lot

Un joli coup de filet à l'actif des éléments du commissaire Kimintang Ndao du commissariat de Grand-Dakar. Ils ont démantelé, hier jeudi, un trafic de drogue, avec l'arrestation d'un dealer notoire et la saisie de 110 flacons de 500 g de protoxyde d'azote. Détails ! Très prisé par les jeunes, dont les fils à papa, le protoxyde d'azote fait des ravages dans les quartiers huppés de Dakar. Cette forme de drogue hilarante est en vogue dans le milieu du show-biz. Mais la police ne laisse aucune chance à ces trafiquants de produits psychotropes. C'est dans ce cadre que les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont fait tomber un dealer avec un important lot de cette drogue, selon une source de Seneweb. Comment la police a piégé le dealer Ayant reçu un renseignement relatif à un trafic intense de protoxyde d'azote, les limiers se sont fait passer pour des clients avant de passer une commande. Ne se doutant de rien, le trafiquant M. Bâ a mordu à l’hameçon et leur a fixé un rendez-vous. Arrivé sur place, l'indélicat commerçant est tombé sur des policiers en tenue qui lui ont passé les menottes, hier jeudi, vers 0 6 h du matin. Un important lot de drogue hilarante découvert dans la chambre du dealer à Liberté 6 Extension Le dealer a été conduit à son domicile situé à Liberté 6 Extension. La perquisition effectuée dans sa chambre s'est révélée fructueuse. Les hommes du commissaire Ndao ont saisi 110 flacons de 500 g de protoxyde d'azote (voir photos). Embarqué dans les locaux de la police, M. Ba a reconnu sans ambages la paternité de la drogue saisie. Il a été placé en garde à vue le même jour, pour détention et trafic de produits psychotropes, selon des informations de Seneweb. Regarder les images de cette prise de la police de Grand-Dakar