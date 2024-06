Trafic de drogue à la gare du Ter de Colobane : un Malien arrêté avec 25 sachets de kush

La propagation d’une nouvelle drogue connue sous le nom de « Kush » continue de semer l’inquiétude à Dakar. Hier, mardi, la police de l’arrondissement des Hlm-Biscuiterie a procédé à l’arrestation de M. Keita, un coiffeur malien de 24 ans, en possession de 25 sachets de cette substance aux effets dévastateurs. L’arrestation a eu lieu à la gare du Train Express Régional (Ter) de Colobane. M. Keita, résident des Hlm 6, a été placé en garde à vue pour « offre et cession de drogue. » Selon L’Observateur, lors de leur patrouille à la gare du Ter de Colobane, les policiers ont repéré un jeune homme dont le comportement suspect a immédiatement attiré leur attention. À la vue du véhicule de police, l'individu a tenté de se faufiler dans la foule pour échapper aux agents. Les policiers en civil ont alors décidé de l’interpeller. Une fouille corporelle a révélé qu'il portait sur lui 25 sachets de Kush et une somme de 2 000 FCFA. Interrogé sur l’origine de la drogue, M. Keita a déclaré qu'une tierce personne lui avait remis les sachets à la Cité Imbécile, un quartier tristement célèbre pour ses activités illicites. Suite à ces révélations, la police a ouvert une enquête pour remonter la chaîne de distribution de cette nouvelle drogue. Le Kush souvent synthétique, est réputé pour ses effets psychotropes puissants et ses conséquences graves sur la santé des consommateurs.