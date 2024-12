Tous les abris provisoires seront résorbés d’ici à 2029, assure Ousmane Sonko

Les abris provisoires seront résorbés d’ici à 2029, a déclaré, vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko au cours de sa déclaration de politique générale devant les députés. « Tous les abris provisoires seront résorbés d’ici à 2029 », a notamment dit le chef du gouvernement. Lors du Conseil des ministres tenu mercredi 2 octobre 2024, le Chef de l’Etat avait annoncé le lancement immédiat d’un vaste programme de résorption des abris provisoires et de réhabilitation des établissements scolaires. Ce programme vise à construire des infrastructures éducatives répondant aux normes, afin d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage à travers le pays. Près de cinq mille abris provisoires faisant office de salles de classe ont été répertoriés sur l’ensemble du territoire national, avait indiqué en octobre dernier le directeur de la formation et de la communication au ministère de l’Education nationale.