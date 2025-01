Touba : une femme poignardée à mort par son beau-frère

Mère de quatre enfants, Yamou Ndiaye dite Youma, a été tuée par son beau-frère. La tragédie s’est produite hier dimanche 5 janvier 2025 à Touba plus précisément au quartier Forage. Le mis en cause souffrirait de troubles mentaux. Selon le journal Libération qui donne l’information dans sa parution du jour, le drame est survenu dans le domicile familial. Et cela fait suite à une altercation plutôt banale autour d'une pelle de ménage. Alors M. Ndiaye s'est saisi d'un couteau pour poignarder sa victime. Cette dernière aurait finalement succombé à ses blessures après son évacuation. Agé d'une vingtaine d'années le présumé me²urtrier, est entre les mains de la brigade de Belel (Touba).