Tony Blair reçu par le Président Diomaye : les détails d’une visite…

L’ancien Premier ministre britannique, Anthony Charles Lynton Blair, a été reçu ce jeudi par le président de la République, Diomaye Faye. Cette visite de Tony Blair s’inscrit dans le cadre de sa fondation, l’Institute for Global Change, qui vise à poser les axes de coopération avec le Sénégal, renseigne Dakaractu. L’ancien Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair, vient souvent à Dakar et dans d’autres pays en développement dans le cadre des activités de son institut, qui collabore à titre gracieux notamment dans les domaines de la plateforme digitale E-santé et de l’agriculture. Pour rappel, il avait été reçu par l’ancien président Macky Sall et avait décidé d’accompagner le processus de croissance économique du Sénégal sur la voie de l’émergence, à travers le Tony Blair Institute for Global Change.