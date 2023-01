Tivaouane : deux enfants d’une même famille sauvagement tués, leur tante arrêtée

B. M. Faye et K. Diagne, respectivement, un garçon de 3 ans et une fille de 6 ans, sont victimes d’une mort atroce. Le corps sans vie du premier a été découvert au fond d’un puits à Thiande Fall (Tivaouane) trois jours après sa disparition le 10 novembre dernier. Le 1er janvier, celui de la seconde a été retrouvé près du même puits. La victime avait la tête fracassée et présentait de nombreuses autres blessures au corps. D’après Libération, ces deux décès sont liés et les premiers éléments de l’enquête du commissariat de Tivaouane mènent vers la même personne : la tante des victimes, W. Sankharé. Cette dame de 36 ans, renseigne le journal, séjournait souvent dans la maison de la grand-mère des enfants, qui avait leur garde. Elle a été arrêtée avant-hier. La même source indique que les enquêteurs l’avait convoquée pour nécessité de l’enquête, mais ils la placeront en garde à vue pour double assassinat présumé. Libération rapporte que les policiers ont été confortés par les indices recueillis auprès de la police scientifique et le témoignage de la grand-mère de B/ M. Faye et K. Diagne. Cette dernière, ajoute le journal, affirme avoir été victime de menaces de mort de la part de la suspecte. L’enquête suit son cours pour déterminer le mobile du double crime présumé.