Tivaouane : Une série d'incendies inexpliqués ravage plusieurs concessions dans le village de Koul

C'est l'émoi et la consternation dans le village de Koul près de Mekhe, département de Tivaouane, en proie à une série d'incendies mystérieux. Depuis vendredi soir, des concessions sont, tour à tour, la proie d'incendies mystérieux qui y ont fait plusieurs dégâts matériels. Au départ c'est une cantine devant le domicile des Diouf qui a pris feu. Suivie d'une chambre dans la maison mitoyenne. Hier nuit encore une autre chambre a pris feu et une autre ce dimanche. De quoi susciter de vives interrogations autour de ces mystérieux incendies sur lesquels aucune explication rationnelle ne peut être fournie selon les victimes et les riverains. Dans plusieurs concessions, les chambres ont été vidées de peur de les voir consumées par l'inexplicable. Les sapeurs-pompiers alertés, sont intervenus samedi pour circonscrire le feu mais jusqu'ici, à Koul, le mystère persiste. Les vérifications faites sur place excluent tout idée de court-circuit électrique.