Tirage de l’Euro 2024 : L’UEFA ouvre une enquête après la polémique

Hier, l’UEFA a procédé au tirage au sort des groupes de l’Euro 2024. Mais lors de ce tirage au sort, des sons à caractère pornographique ont été entendus dans la salle et par les téléspectateurs. Ce qui a poussé l’instance dirigeante du football espagnol à ouvrir une enquête. L’UEFA a annoncé l’ouverture d’une enquête suite à la diffusion de bruits obscènes, à caractère pornographique, pendant le tirage au sort de l’Euro 2024 hier samedi. Ces sons ont été audibles au moment où la Suisse était tirée au sort dans le groupe A, aux côtés de l’Écosse, de la Hongrie et de l’Allemagne, le pays hôte. Un incident similaire s’était déjà produit sur la BBC lors de la préparation du match de la FA Cup en janvier entre Liverpool et les Wolves. Le farceur YouTubeur, Daniel Jarvis, a revendiqué la responsabilité de cette blague ainsi que de la précédente. En direct sur X, anciennement Twitter, il a régulièrement fait sonner son téléphone pour déclencher les bruits suggestifs pendant que le tirage de l’Euro était diffusé sur la BBC, en direct de Hambourg, en Allemagne. S’adressant aux téléspectateurs, Jarvis a déclaré : « Écoutez, c’était nous, c’était nous. Nous avons mis le téléphone là-dedans, nous l’avons fait sonner, des bruits suggestifs lors du tirage au sort de l’ Euro 2024. » Interrogé sur l’incident, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a mentionné qu’il avait vaguement entendu les bruits alors qu’il était assis dans le public. « Je suppose que c’était une sorte de farce, mais c’était difficile de vraiment comprendre de quoi il s’agissait », a-t-il déclaré. L’enquête de l’UEFA permettra peut-être de situer les responsabilités de cette affaire sordide.