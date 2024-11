Thiès : Le marché Central central en proie à un violent incendie

Depuis 5 heures du matin, donc très tôt ce mercredi 20 novembre 2024, le marché Central de Thiès est en proie à un incendie d'une rare violence, qui a ravagé une bonne partie des lieux, occasionnant des pertes énormes et une vive inquiétude au sein de la communauté commerçante. Des pertes évaluées à plus de 100 millions de FCFA sont déjà enregistrées. Selon les premiers éléments d'informations, un court-circuit serait à l'origine du feu qui s'est déclaré dans le secteur Petersen communément appelé «Roukkou Disquette». Les flammes ont détruit une trentaine de cantines. Ndiaga Mbaye, un commerçant affecté par le sinistre, témoigne : « L’incendie a eu lieu vers 5 heures du matin. Nous avons enregistré de nombreux dégâts et pertes matériels. Tout est parti en fumée. Nous estimons ces pertes à plus de cent millions de FCFA. » Les premiers secours sont intervenus rapidement. « J'ai entendu le poste électrique du marché exploser, et c’est là que les choses ont dégénéré. Les sapeurs-pompiers ont déployé d'importants moyens pour maîtriser le feu, mais cela n'a pas été facile en raison des installations précaires et de l’occupation anarchique des lieux », remarque Ndiaga. En prévision d'éventuels vols dans la zone du sinistre, le commissariat central de Thiès a établi une ceinture de sécurité autour du marché. Dans ce contexte alarmant, le maire de Thiès-Nord, Mamadou Diakhaté, a adressé un message de solidarité aux commerçants tout en félicitant les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers pour leur mobilisation « dans des conditions difficiles ». Les responsables du marché n'ont pas manqué d'interpeller les autorités compétentes sur la nécessité de procéder au remplacement des poteaux électriques en bois, très vétustes