Thiadiaye : deux élèves se relaient sur une mineure

Une histoire de viol secoue le Collège d’enseignement moyen (Cem) de Thiadiaye. Deux élèves en classe de 5e, S. F. et C. D. se sont relayés sur leur camarade d’école F. S., âgée de 12 ans. Ils sont poursuivis pour viol collectif sur une mineure. D’après L’Obs, les faits se sont produits la semaine dernière. Domiciliée au quartier de Keur Yérim, Bintou Ndour, la mère de la victime, envoie sa fille, vers 19 heures, pour qu’elle aille moudre le mil à la sortie du village. En compagnie de sa copine et camarade de classe, F. S. se rend auprès du gérant de moulin. Le journal signale que c’est sur le chemin du retour, à hauteur des champs d’arachides que les jeunes filles seront interceptées par S.D. et S. F. Son amie parvient à s’échapper, laissant F.S seule face à deux adolescents, qui parviendront à la rattraper avant de se relayer sur elle.