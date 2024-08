Tension à la frontière : échange téléphonique entre Diomaye Faye et Adama Barrow

« Vers le dégel entre Banjul et Dakar », s’exclame Walf Quotidien. La source rapporte que les autorités de deux pays (Sénégal et Gambie) s’attellent à décanter la situation près de dix jours après le blocage de camions sénégalais à la frontière. Dans ce sillage, souligne le journal, les ministres sénégalais des Transports (El Malick Ndiaye), de l’Industrie et du Commerce (Serigne Guèye Diop) ont rencontré à huis clos leurs homologues gambiens dont Ismaila Ceesay (ministre de la Comminication), à Mansakonko, une ville gambienne. Le quotidien d’information avance que les deux chefs d’État, Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow, ont eu un échange téléphonique. Ce qui est apprécié comme « un signe positif » vers la résolution de la crise.