Taxes sur les mines et carrières : la justice a tranché

La Direction générale des impôts et domaines (DGID) a déclenché une vaste offensive visant à contraindre les sociétés minières à payer la taxe dénommée «Contribution spéciale sur les mines et carrières». Mais, les sociétés minières faisaient jusque-là la sourde oreille. Par exemple, glisse Libération, l’entreprise Mapathé Ndiouck, redressée à hauteur de plus de 340 millions de francs CFA, contestait le paiement. Le journal souffle que le bras de fer a fini à la barre du Tribunal. Dans son verdict rendu ce jeudi, révèle la source, le juge a tranché en faveur du Fisc, «qui a désormais les coudées franches». D’ailleurs, confie le quotidien d’information, des procédures sont en cours contre la Sococim, les Phosphates de Thiès, entre autres sociétés.