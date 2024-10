Tambacounda : deux pirogues avec 160 migrants à bord portées disparues, seuls 10 rescapés dénombrés

Deux embarcations de migrants en provenance de plusieurs villages des communes de Bantanani et de Dianké Makha, situées dans le département de Goudiry, région de Tambacounda, à destination des îles des Canaries, sont portées disparues. Au total, 160 migrants étaient à bord dont 80 dans chaque pirogue. Seuls dix (10) rescapés ont été dénombrés. L'un parmi eux qui s'est confié à la Radio futurs médias (Rfm), a décrit les terribles événements. « Nous avons quitté la Mauritanie le 22 septembre 2024 pour l’Espagne. Après six jours en mer, nous nous sommes perdus. Sans nourriture ni eau, nous avons continué à dériver. À quelques encablures de notre arrivée, un bateau est venu nous chercher, mais avant qu’il puisse nous secourir, nos deux pirogues ont sombré. La majorité des occupants sont restés sous les eaux. Toutes les personnes que je connaissais et qui sont au nombre de 11 à bord de la première pirogue, sont toutes mortes. Tous les occupants en provenance du village de Bantanani ont également péri. Nous étions 80. La deuxième pirogue qui était dans le convoi, avait aussi à son bord 80 migrants. Seuls neuf (09) d'entre eux ont survécu dans le naufrage », a-t-il expliqué. Selon les informations fournies par le rescapé, les autorités ont lancé des recherches pour retrouver les corps des disparus.