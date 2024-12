TÉLÉCOMMUNICATIONS: Le Sénégal va restaurer la taxation des appels entrants (PM)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est engagé, vendredi, à restaurer le dispositif de contrôle et de taxation des appels entrants depuis l’étranger, supprimé en 2012. « Nous procéderons à la restauration du dispositif de contrôle et de taxation des appels entrants supprimé en 2012 », a-t-il déclaré en prononçant sa déclaration de politique générale devant les députés réunis en séance solennelle. Selon Ousmane Sonko, la mesure consistant supprimer le contrôle et la taxation des appels entrants depuis l’étranger, prise en 2012 par les autorités de l’époque, a fait perdre au Sénégal « beaucoup d’argent ». Il a fait savoir que de 2012 à 2024, le Trésor public a perdu au minimum 600 milliards de FCFA du fait de cette mesure. Pour le chef du gouvernement sénégalais, « la taxation sur les appels entrants devait permettre à l’État d’engager des recettes fiscales de l’ordre de 500 milliards par année ». Il a annoncé que son gouvernement s’engage à remettre sur la table la suppression du contrôle et des taxes des appels entrants. Le Premier ministre a aussi annoncé « des mesures fortes de rationalisation des dépenses fiscales » pour une plus grande mobilisation des recettes. Ousmane Sonko a par ailleurs soutenu que le Sénégal va procéder à l’évaluation de l’impact économique et social des avantages fiscaux.