TABASKI: Le président Bassirou Diomaye Faye magnifie l’élan de solidarité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, lundi, l’élan de solidarité noté à l’occasion de la fête de l’Aïd el Kébir, communément appelée Tabaski. “Je voudrai profiter de l’occasion pour saluer l’élan de solidarité traditionnel qui gouverne les rapports de la communauté sénégalaise ici et dans la diaspora”, a dit le président de la République après avoir effectué la prière de l’Aïd à la grande mosquée de Dakar. Dans son message, le chef de l’Etat a invité les Sénégalais “à continuer à encourager les uns et les autres à perpétuer cet esprit et cette solidarité agissante envers les frères et les sœurs, qu’ils soient de la communauté musulmane ou même d’autres communautés” religieuses. Cette solidarité soulage beaucoup de pères de familles en ces périodes de grande angoisse par rapport à l’obligation divine qui leur est prescrite mais aussi par rapport à leurs familles qui les attendent avec beaucoup d’obligations pendant cette période”, a fait savoir le président Bassirou Faye. Selon lui, “il n’y a pas de petits actes, il n’y a pas d’actes qui soient aussi d’une grandeur telle qu’on ne puisse pas en mesurer la portée”. “L’important, estime le chef de l’Etat, c’est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d’un soulagement pour ces pères de familles qui ont énormément du mal à accomplir ce rituel abrahamique