«Spectacle d’exhibitionnisme»: «And Samm Jikko Yi» actionne le Parquet contre la RTS et une rappeuse

Le collectif «And Samm Jikko Yi» est dans tous ses états. La commission féminine dudit collectif a saisi le procureur de la République d’une plainte après «des faits» survenus au terrain Acapes des Parcelles assainies, lors de la fête de la musique, que les plaignantes jugent «particulièrement graves». La RTS et la rappeuse Audrey Diatta alias D. Freezy au banc des accusés «Une certaine Elisa Marie Audrey Diatta alias D. Freezy, en la circonstance a choqué le monde avec un spectacle d’exhibitionnisme digne d’un film pornographique auquel elle s’est livrée presque nue avec la complicité vulgaire de notre télévision nationale qui, jamais auparavant, ne s’est à ce point comprise dans la bassesse des mœurs», fulminent Ndèye Fatou Diop et ses collègues, reprises par la presse du jour. Elles martèlent : «Cette atteinte poignante à nos mœurs, à la morale, n’est pas digne et n’est pas sénégalaise. C’est aussi une agression de nos valeurs intrinsèques que notre nation de civisme et de retenue ne mérite pas. Largement relayé à travers les moyens de diffusion publique que sont les réseaux sociaux, les conséquences sont hélas ce que l’on peut imaginer sur le plus jeune public.» «Pour ces délits d’une rare gravité, nous vous exhortons à sévir pour éviter que la population, outrée, n’essaie de régler ses comptes à sa manière car de partout nous parviennent des interpellations menaçantes», prévient le collectif.