Soudan – Sénégal ( 0-0 ): Des Lions sans griffes, un nul qui complique tout !

Le Sénégal a buté sur un Soudan solide et accrocheur, concédant un frustrant match nul (0-0) à Benghazi lors de la 5ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026. Un résultat décevant qui maintient les Lions à la 3ᵉ place du groupe derrière la RDC et le Soudan, mettant encore plus de pression avant le choc contre le Togo mardi.



Un début prometteur, mais un réalisme en panne



Dès les premières secondes, les hommes de Pape Thiaw ont affiché leurs intentions offensives. Une domination claire dans la possession, une circulation fluide du ballon et une pression constante sur la défense soudanaise. Mais comme souvent ces derniers temps, l’efficacité offensive a cruellement fait défaut.



Malgré quelques fulgurances, notamment de Krépin Diatta, intraitable en début de match, les Lions ont manqué de précision dans le dernier geste. Une occasion franche à la 19ᵉ minute aurait pu changer le cours du match, mais l’attaquant soudanais a envoyé son tir à côté des cages d’Édouard Mendy.



Une deuxième période crispante et des Lions en manque d’inspiration



Après une première mi-temps sans but, le Sénégal est revenu avec de meilleures intentions. L’agressivité offensive a été plus marquée, mais le Soudan, porté par un public bruyant, a su résister et même se montrer dangereux. À la 53ᵉ minute, une énorme occasion pour les Soudanais aurait pu punir l’inefficacité sénégalaise, mais heureusement pour les Lions, le tir a encore fui le cadre.



Pape Thiaw a tenté de dynamiser son équipe avec des changements : Pape Ndiaye à la place de Lamine Camara à la 67ᵉ minute, puis Boulaye Dia et Assane Diao en renfort offensif à la 78ᵉ. Mais rien n’y a fait. Sadio Mané, bien en dessous de son niveau habituel, a multiplié les tentatives sans succès. Les nombreux corners obtenus ont été mal exploités, et les ballons perdus se sont accumulés.



Un match haché, une fin sous tension



Alors que le Sénégal poussait en fin de match, le Soudan a cassé le rythme, jouant la montre à chaque arrêt de jeu. Une altercation entre Mohamed Ering et Sadio Mané a même valu un carton jaune inutile aux deux joueurs. Dans les ultimes instants, les Lions ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, mais ni les 7 minutes de temps additionnel ni un ultime coup franc mal tiré par le Soudan ne changeront le score : 0-0.



Ce résultat laisse le Sénégal dans une situation inconfortable. Toujours 3ᵉ du groupe, derrière la RDC et le Soudan, les Lions devront impérativement réagir mardi face au Togo au stade Abdoulaye Wade. Un autre faux pas compliquerait sérieusement la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.