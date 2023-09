Son rassemblement interdit: Voici la nouvelle stratégie de la plateforme F24

Du bruit et des lumières, c’est la nouvelle forme de lutte de la plateforme F24 après une énième interdiction d’un rassemblement qui était prévu ce vendredi 08 septembre. Un appel lancé à toute la population mais surtout les familles des « détenus politiques » et la diaspora à qui la plateforme demande de « donner le signal ». Le rendez-vous est donc pris ce dimanche à 20h pour 20 minutes de bruit et de lumière. « Utilisons sifflet, casseroles, klaxon et tout autre objet pouvant faire du bruit sans oublier les torches et les bougies à partir de 20h » lance le rappeur Thiat du mouvement Y en a marre. Le F24 compte en effet, poursuivre la lutte mais « de manière pacifique ». « Nous n’allons pas baisser les bras, ils peuvent nous interdire et chercher à nous pousser à manifester afin que la répression puisse s’abattre sur les citoyens mais nous proposons aux citoyens une autre forme de résistance et de manifestations pour pallier ces interdictions », explique Mamadou Lamine Dianté. Le F24 promet de « mettre en œuvre tous les moyens pour lever les entraves dressées par le pouvoir pour rendre inéligible certains candidats comme ce fut le cas en 2019 ».