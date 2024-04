"Situation déplorable" : Mamoudou Ibra Kane répond à Bassirou Diomaye Faye

"Il faut que l’on détermine comment nous allons cheminer ensemble, ces cinq prochaines années. Nous allons traverser beaucoup d’épreuves, à cause de la situation déplorable que nous avons trouvée". C'est en ces termes, selon "Les Échos", que le président Bassirou Diomaye Faye se serait exprimé devant les membres de sa coalition. Mais pour Mamoudou Ibra Kane, homme politique, journaliste et nouveau membre de l'opposition sénégalaise, le chef de l'État doit édifier les Sénégalais sur ce qu'il aurait réellement trouvé à son arrivée, pour parler de "situation déplorable". "'Nous avons trouvé une situation déplorable'. Ainsi se serait exprimé, selon la presse, le président Bassirou Diomaye Faye devant sa coalition. Nous invitons le chef de l'Etat et l'ancien régime à édifier les Sénégalais sur cette 'situation déplorable'", écrit le journaliste sur sa page X.