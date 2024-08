Seydi Gassama évoque la nomination de Nitt Doff et Kilifeu

Le directeur exécutif de la section d’Amnesty international Sénégal a, à travers sa page Facebook, félicité les rappeurs Landing Mbessane Seck alias « Kilifeu » et de Mor Talla Guèye appelé « Nitt Doff », nommés PCa, lors du conseil des ministres du mercredi 8 août. “Félicitations à Kilifa et Nitdoff nommés PCA dans des domaines qu'ils connaissent en tant qu'artistes et entrepreneurs culturels”, s’est réjoui Seydi Gassama. Pour rappel, la nomination de ces artistes a suscité de vives réactions notamment sur les réseaux sociaux.