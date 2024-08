Seydi Gassama défend Alioune Tine : "Ce n'est pas l'argent qui le fait courir"

"Qu'on le veuille ou non, c'est Ousmane Sonko qui gouverne le pays". Par cette déclaration, Alioune Tine a agité les fervents défenseurs de Pastef et attiré plusieurs critiques. Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty International/Sénégal, a volé à son secours. "Ce n'est pas l'argent qui fait courir Alioune Tine. Quelqu'un qui aime l'argent ne quitte pas une brillante carrière de professeur d'université pour diriger une association qui peinait à payer le loyer de son siège. Il vit et travaille dans la maison acquise grâce à l'université", a d'abord publié Seydi Gassama pour répondre aux accusateurs du fondateur d’Afrikajom Center. "Alioune Tine est un homme foncièrement engagé en faveur des droits humains, de la démocratie et de l'émancipation politique, économique et culturelle de l'Afrique. Cette boutade dont les médias et les réseaux sociaux ont fait leurs choux gras ne reflète pas sa personnalité", a ajouté Seydi Gassama.