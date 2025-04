Serigne Mouhamadou Lamine Laye, nouveau Khalife général des Layenes

Avant cette nomination, Serigne Mouhamadou Lamine Laye occupait le rôle de porte-parole du Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, décédé à l’âge de 73 ans. Ce dernier a été inhumé tôt mercredi matin à Yoff Diamalaye.



Sixième Khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye avait accédé à la tête de cette confrérie, une branche de l’islam soufi, en 2021, après le décès du Khalife Chérif Abdoulahi Thiaw Laye.



Reconnu pour sa profonde maîtrise de l’islam, cet homme discret et cultivé était également un spécialiste des télécommunications et de l’informatique. Diplômé du Lycée Blaise Diagne de Dakar avec un baccalauréat, il avait exercé pendant de longues années en France et au Maroc.