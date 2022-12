Serigne Bassirou Guèye : «Je vais emmener l’OFNAC à un niveau où tous les Sénégalais l’attendent…»

L’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a prêté serment, hier jeudi 29 décembre. Il est, donc, installé aux fonctions de président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). La cérémonie s’est déroulée au palais de Justice de Dakar, devant le premier président de la Cour d’appel de Dakar, Aly Ciré Ba. «C’est un sentiment de responsabilité qui m’anime, parce que je connais les attributions et les tâches qui sont celles de l’OFNAC, qui ne sont pas faciles», a fait savoir, d’emblée, l’ancien chef de parquet à sa sortie d’audience. Puis, il promet : «Mais comme je l'avais dit lors de la passation de service, j’ai trouvé que l’OFNAC était ancré sur des rails solides. Je vais essayer d’imprimer une vitesse supérieure et le faire progresser pour l’emmener au niveau où tous les Sénégalais l’attendent.» Serigne Bassirou Guèye d’indiquer également que son équipe et lui vont lutter contre la fraude, la corruption et les pratiques assimilées, «avec l’indépendance qui nous est donnée et les moyens dont l’autorité a bien voulu nous doter». C’est le 2 décembre qu’il a été nommé par décret présidentiel n°2022-2010 du 1er décembre 2022, Président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Il a remplacé à ce poste la magistrate Seynabou Ndiaye Diakhaté dont le mandat a pris fin depuis 27 juillet dernier. Durant trois ans, Serigne Bassirou Guèye aura aussi pour mission de recevoir les déclarations de patrimoine des personnes assujetties, de conduire des missions d'enquêtes et d'investigations, d'audits et de vérifications. En sus, il a pour rôle d’analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées des poursuites les informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de pratiques assimilées commis par toute personne exerçant une fonction publique ou privée, entre autres.