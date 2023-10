Sergio Ramos condamné à faire polémique en Espagne, le Real Madrid va jouer un sale coup au Bayern Munich

Sergio Ramos au cœur d’un énorme dilemme, le Real Madrid va faire ses emplètes en Bavière et Liverpool a sélectionné le remplaçant de Mohamed Salah, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Sergio Ramos joue avec les nerfs de ses fans L’homme, qui est à la Une de tous les quotidiens sportifs de la capitale espagnole, c’est Sergio Ramos. Cet après-midi, avec Séville, l’illustre défenseur qui a porté le maillot blanc 671 matches retrouve son ancien club, 857 jours après l’avoir quitté pour le PSG. Ramos va affronter l’équipe qui l’a rendu célèbre. Forcément, ça mérite de faire la Une d’AS et de Marca. Les journalistes espagnols s’amusent à dire que ça ne va pas forcément être de belles retrouvailles pour les joueurs de Carlo Ancelotti, car le défenseur n’a jamais perdu contre le Real. Et surtout, on craint qu’il trouve le chemin des filets, si ça le rend heureux, il va attirer la foudre des fans madrilènes. Selon le vice-président du Séville FC, sur radio Marca, il ne fêtera pas son but. Mais il y a une autre problématique, car s’il ne célèbre pas, l’ex-Parisien se mettra à dos les supporters andalous, qui n’ont déjà pas tous apprécié son retour cet été, selon le journaliste d’El Chiringuito Edu Aguirre. S’il veut retrouver leur confiance, il doit célébrer chaque moment fort de son équipe contre le Real. Il semble condamné à faire polémique. Gros coup du Real en Bavière Ce qui fait aussi les gros titres, mais cette fois en Allemagne, c’est l’avenir d’un joueur du Bayern. En effet, d’après Bild, le Real Madrid compte bien faire une offre se rapprochant des 40 millions d’euros pour Alphonso Davies. L’arrière gauche canadien a un contrat qui prend fin en juin 2025 avec le club bavarois et il ne compterait pas prolonger. Le Bayern sera contraint de le vendre cet hiver ou l’été prochain pour récupérer quelques liquidités. Un joli coup, peu cher, préparé par les dirigeants madrilènes depuis plusieurs mois. D’ailleurs, l’agent de Davies, a parlé ouvertement des rumeurs concernant son joueur en déclarant : «Le Real est un grand club, je suis un grand fan. Le Real est un grand nom. Quand vous entendez des rumeurs sur votre protégé, cela vous rend fier.» Le remplaçant de Salah Liverpool a déjà pensé à tout pour son prochain mercato, enfin surtout pour un gros coup qui va bien faire grincer des dents ses concurrents en Premier League. D’après le Mirror, les Reds considèrent Victor Osimhen comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien ne sera pas retenu cet hiver cette fois en cas d’offre lucrative d’un club de Saudi Pro League. Le journal s’appuie aussi sur les dernières déclarations de De Laurentiis, qui n’exclut pas du tout la vente de sa star. Par contre, il faudra sûrement battre un record de transfert, de nombreux clubs sont sur le coup, dont Chelsea, et on sait qu’avec les Blues ça peut vite chiffrer au niveau des enchères.