Sénégal: les collectivités territoriales décrètent un mot d'ordre de grève de 120 heures

L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a réaffirmé la poursuite du mot d'ordre de grève de 120 heures. Cette mobilisation aura lieu sur cinq jours consécutifs, du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l'intersyndicale s’est dite satisfaite des échanges qu'elle a eus avec plusieurs centrales syndicales majeures du pays, à savoir la CNTS, l'UNSAS, la CNTS/FC, la CSA et la FGT/B. "Ces centrales ont exprimé leur volonté d’accompagner le mouvement afin de résoudre la crise actuelle, née de la revendication des agents territoriaux concernant la revalorisation salariale. Cette dernière avait été décidée par le Président Macky SALL lors de son mandat." L'intersyndicale a salué l'engagement des centrales syndicales pour la paix sociale et la stabilité. Elle a également "accepté la proposition de ces organisations de saisir les autorités supérieures sur la question salariale des agents des collectivités territoriales. Toutefois, malgré ces avancées, l'intersyndicale a confirmé la poursuite de la lutte tant que les revendications des travailleurs ne seront pas satisfaites." Dans le cadre de son plan d’action, un sit-in est prévu le jeudi 10 octobre 2024, de 10 heures à 12 heures, devant les locaux du Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires à Dakar. L’intersyndicale appelle à une mobilisation massive des travailleurs de la région de Dakar pour cet événement. Parallèlement, des sit-in seront organisés aux mêmes horaires dans les différentes régions du pays, notamment devant les Gouvernances, Préfectures et Sous-Préfectures. L'intersyndicale reste déterminée à poursuivre ses actions jusqu'à l’obtention des droits légitimes des agents territoriaux.