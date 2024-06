Sénégal : la fête de Tabaski sera encore célébrée dans la division

Une partie des musulmans au Sénégal célèbre la Tabaski ce dimanche. La coordination des musulmans du Sénégal l'avait déjà annoncé. « Le dimanche 16 pour la CMS » et le « lundi 17 pour l’ASPA ». La fête de la Tabaski sera encore célébrée au Sénégal dans l'éternelle division. Alors que la Coordination des musulmans du Sénégal a décidé de fêter l’Aïd, le dimanche 16 juin, et pour l’association sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie (ASPA), la Tabaski sera célébrée le lundi 17 juin 2024. Car explique-t-elle, « la visibilité du premier croissant lunaire ne peut être observable nulle part sur terre à l’œil nu avec une surface éclairée de 0,3 % et une altitude de 2,5° ». En fait, dans un communiqué, la Commission d’Observation du Croissant Lunaire de la Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) a fixé la date de l’Aïd El Kabîr ou Tabaski pour le dimanche 15 juin. Selon la CMS, « vendredi 7 juin 2024 correspond au 1er jour du mois de Tabaski (Zul Hijja). Ainsi, « le samedi 15 juin 2024 sera le jour d'Arafat et la célébration de la Tabaski, la fête du sacrifice, est prévue le dimanche 16 juin 2024 ».