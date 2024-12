Sénégal : l'ancien candidat à la présidentielle en RDC et mari de Coco Emilia, Francis Mvemba, placé sous mandat de dépôt

Francis Mvemba, homme d’affaires congolais et ancien candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo (RDC) en 2018, est derrière les barreaux. Le tribunal de Mbour l’a placé sous mandat de dépôt pour « filouterie d’hébergement et d’aliments », à la suite d’une plainte déposée par le propriétaire de l’hôtel "Villa Petit Paradis". Selon Seneweb qui donne l’information, le différend remonte à un séjour de l’homme politique dans cet établissement de la Petite-Côte, du 26 novembre au 17 décembre. Logé d’abord dans une suite avec piscine privée, puis dans une suite avec baignoire, Francis Mvemba a accumulé une facture de 3,6 millions de FCFA. Cependant, il n’a réglé qu’une avance de 900 000 FCFA, laissant un impayé de 2,7 millions de FCFA malgré les relances répétées du propriétaire. Dépassé, le gestionnaire de l’hôtel a saisi la brigade de proximité de Ngaparou (Mbour). Interrogé par les gendarmes, Francis Mvemba a admis les faits, tout en demandant un délai pour s’acquitter de la somme due, indique le journal. À en croire ce dernier, « cette demande n’a pas empêché son placement en détention provisoire pour filouterie. » Désormais incarcéré, l’homme d’affaires congolais et mari de Coco Emilia, une influenceuse camerounaise, attend la suite de la procédure. Déféré mercredi dernier au tribunal de Mbour, Francis Mvemba a été placé sous mandat de dépôt.